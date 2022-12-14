Общество 14 декабря 2022, 15:24 Законопроект Минцфиры о штрафах за утечку персональных данных поддержали

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов поддержал законопроект Минцифры о введении штрафов за утечку персональных данных пользователей. Об этом написал RT.

По словам экономиста, необходимо проанализировать, насколько «предложение пройдет» и каково будет процентное соотношение для компаний.

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«Чем клиентская база больше, тем ущерб, соответственно, будет больше. И компания должна будет заплатить больше по решению суда», — сообщил Вехов.

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Минцифры будет лишь инициировать процесс, а решение о размере штрафа будет принимать суд, заключил эксперт.

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