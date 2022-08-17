Идею запретить в России пропаганду чайлдфри и ЛГБТК+ осенью рассмотрит Госдума. Глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила «360», почему важно принять законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей.

Запрет пропаганды и отказа от нее

Группа депутатов внесла в совет Госдумы межфракционный законопроект из двух частей — о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей и о запрете на отказ от пропаганды традиционных семейных ценностей. Это поправки в действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии».

Авторы предложили уже действующие нормы закона, которые запрещают, например, пропаганду наркотиков и оружия, дополнить запретом на продвижение нетрадиционных семейных ценностей и отказ от пропаганды традиционных.

Проект не про уголовное наказание, он достаточно гуманный, потому что предполагает внесение изменений в уже действующие законы, не в Уголовный кодекс Нина Останина депутат.

Уголовная ответственность

Она объяснила, что оба закона корреспондируются поправками к Кодексу об административных правонарушениях. То есть нарушителей наказывают штрафами.

До сегодняшнего дня нарушение запрета наказывалось только административно, штрафами. Пока в Уголовный кодекс РФ поправки не внесены, и внесенный нами законопроект не предполагает этого Нина Останина депутат.

Законодатели из Башкирии предложили внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить идеологию чайлдфри.

«Дети, молодые люди — это до 18 лет. А что, в 19 лет можно пропагандировать отказ от деторождения? Конечно, надо транслировать это на все общество. Пока в совет Госдумы внесен только наш законопроект, хотя, судя по той реакции, которая на этот законопроект имеется, все-таки предлагаются и более серьезные меры наказания, вплоть до уголовного», — сказала Нина Останина.

Парламентские слушания

По ее словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить принятие закона, но предварительно, несмотря на положительные отзывы в обществе, все-таки обсудить в кругу депутатов. Нина Останина предположила, что дискуссия пройдет в ближайшую осеннюю сессию в формате парламентских слушаний.

Сейчас это чрезвычайно важно, потому что беспрецедентные санкции вскрыли истинное отношение к нашей стране со стороны коллективного Запада. С одной стороны, запрет на все русское, с другой — трансляция своей идеологии в области семейных отношений, сексуальных отношений, воинствующее навязывание нам своих ценностей. Это недопустимо Нина Останина депутат.

Она сказала, что это происходит на фоне тревожной демографической ситуации и необходимо решать проблему. Молодежь должна следовать традициям.

«Для нас брак — это союз мужчины и женщины, а не просто двух людей, семья — это обязательно родители, дети, бабушки и дедушки. Нам надо это транслировать. Общественное сознание следует развернуть в сторону защиты семейных ценностей», — объяснила депутат.