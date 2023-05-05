Общество 05 мая 2023, 15:22 Законопроект депутатов о выплатах за продолжительный брак поддержали

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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с изданием «Свободная пресса» оценил разработку законопроекта депутатами о выплатах за продолжительный брак.

Как заметил демограф, направленность инициативы правильная, поскольку в России необходимо всеми возможными способами создавать культ семьи.

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«Нам, России, надо всеми возможными средствами, изобретая новые и новые способы, создавать культ семьи, семьи с детьми, начиная хотя бы с обозначения позиции государства по этому вопросу», — процитировало радио «Комсомольская правда» Крупнова.

Эксперт добавил, что разрушение института семьи является проблемой для всего мира.

Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили выплачивать каждую пятилетку парам, которые прожили вместе 20 лет, по 20 тысяч рублей.