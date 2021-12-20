Ретейлеры не опасаются дефицита вин из-за изменившегося законодательства

Ретейлеры не ждут дефицита вин в 2022 году из-за новых требований законодательства к винодельческой продукции. Об этом ТАСС рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Крупнейшие торговые сети заблаговременно начали работать с ассортиментом, чтобы исключить поставки продукции с маркировкой, не соответствующей требования федерального закона», — заявил Караваев.

Он добавил, что ретейлеры не ждут проблем с оборотом вин ни в настоящий момент, ни после Нового года.

Напомним, в июле 2021 года в силу вступил поправки к ФЗ-171. В соответствии с ними изменились некоторые наименования вин, которые были приняты в РФ. В частности, речь идет об игристых винах, вине с защищенным географическим указанием, а также о напитках защищенного наименования места происхождения.

Все введенные новшества виноделам необходимо указать на этикетке бутылки и в декларации.

В том случае, если процедура сертификации уже была пройдена, то необходимости получать новую форму декларации нет. В нее просто нужно ввести некоторые коррективы.