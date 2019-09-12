Законодатели указали на необходимость повысить защиту единой базы данных о россиянах

По данным издания, среди других законопроектов, рассмотренных на заседании Комитета, парламентарии поддержали инициативу, которая упрощает процедуру поиска пропавших лиц по геолокациям их мобильников.

Также к принятию рекомендован документ о создании правовых условий для единой системы цифрового профиля. Благодаря ей объем бумажного документооборота должен снизиться.

Рекомендовано дополнить текст законопроекта уточняющими положениями. Речь идет об участии граждан в корректировке недостоверной или неточной информации о себе.