Законодатели указали на необходимость повысить защиту единой базы данных о россиянах
Члены думского Комитета по информационной политике отметили, что в законопроекте о создании единой базы данных о россиянах нужно включить требование о повышенной защите системы от возможных утечек и взлома. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Комитета.
По данным издания, среди других законопроектов, рассмотренных на заседании Комитета, парламентарии поддержали инициативу, которая упрощает процедуру поиска пропавших лиц по геолокациям их мобильников.
Также к принятию рекомендован документ о создании правовых условий для единой системы цифрового профиля. Благодаря ей объем бумажного документооборота должен снизиться.
Рекомендовано дополнить текст законопроекта уточняющими положениями. Речь идет об участии граждан в корректировке недостоверной или неточной информации о себе.