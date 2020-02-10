    10 февраля 2020, 11:44

    Законодатели предложили ввести новые льготы для бизнеса

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Оксана Бондарь рассказала «Парламентской газете» о законопроекте, который предполагает новые льготы для бизнеса.

    По данным издания, речь идет о предприятиях, которые передают построенную ими инфраструктуру (дороги и линии электропередачи) в собственность городу или региону.

    Законодатели предложили освободить такие компании от уплаты налога на прибыль со стоимости имущества или имущественных прав, профинансированных за счет субсидий и переданных в госсобственность.

    «Положения законопроекта, наоборот, устраняют существующие в настоящее время налоговые барьеры для безвозмездного получения имущества (имущественных прав) органами государственной и (или) муниципальной власти», — отмечается в документе.