Законодатели предложили ввести новые льготы для бизнеса

По данным издания, речь идет о предприятиях, которые передают построенную ими инфраструктуру (дороги и линии электропередачи) в собственность городу или региону.

Законодатели предложили освободить такие компании от уплаты налога на прибыль со стоимости имущества или имущественных прав, профинансированных за счет субсидий и переданных в госсобственность.

«Положения законопроекта, наоборот, устраняют существующие в настоящее время налоговые барьеры для безвозмездного получения имущества (имущественных прав) органами государственной и (или) муниципальной власти», — отмечается в документе.