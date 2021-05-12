Законодатели предложили установить минимальный гарантированный доход, который суд не сможет отобрать

Группа сенаторов и депутатов работает над законопроектом, который вводит так называемый минимальный гарантированный доход. Эта сумма, которую не смогут списывать со счета судебные приставы, передает сайт kp.ru.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции «Единая Россия» в Думе Андрей Исаев напомнил о нынешних ограничениях на взыскание долгов. В частности, нельзя списывать более 50% от пенсии или зарплаты. Также взыскания не распространяются на алименты, маткапитал и пенсию по потере кормильца.

Если же у человека зарплата равна МРОТ, и у него списывается половина, то остается меньше прожиточного минимума. Это касается и пожилых людей, у которых пенсия на уровне прожиточного минимума.

«Про индивидуальных предпринимателей и самозанятых вообще ничего не говорится, получается, что по закону таким должникам можно вообще ничего не оставлять. Поэтому мы предлагаем оставлять свободным от списания доход, равный прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ», — добавил собеседник издания.