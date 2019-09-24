Законодатели повысят безопасность детского отдыха в России
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов, который со следующего года дает право работать с детьми лишь тем организациям отдыха и оздоровления, которые числятся в специальном реестре. В случае нарушения, предполагается серьезный штраф. Об этом сообщила «Парламентская газета».
«Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В свою очередь член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых уточнила, что размер штрафа для нарушителей был скорректирован. Речь идет о сумме от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
По данным издания, законопроекты планируется рассмотреть в третьем чтении 26 сентября.