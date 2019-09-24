Законодатели повысят безопасность детского отдыха в России

«Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых уточнила, что размер штрафа для нарушителей был скорректирован. Речь идет о сумме от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

По данным издания, законопроекты планируется рассмотреть в третьем чтении 26 сентября.