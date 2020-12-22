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    22 декабря 2020, 11:10

    Законодатели не разрешат урезать национальные парки

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал «Парламентской газете» о законопроекте, ​разрешающем приватизировать земли в городах и поселках, которые находятся на природных территориях.

    Депутат напомнил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении было постановление определить направления его доработки. Речь шла о запрете менять границы, сокращать площади особо охраняемых природных территорий. При этом право владеть землей должно касаться не только нацпарков.

    «Было бы несправедливо, если бы мы решили проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков, а проблемы людей, которые живут в таких же поселках в границах соседней особо охраняемой природной территории — нет», — обратил внимание собеседник издания.

    Поэтому, по его словам, было решено, что действие законопроекта должно распространяться на все населенные пункты на территориях любых особо охраняемых природных территорий, за исключением заказников.