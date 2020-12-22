Законодатели не разрешат урезать национальные парки

Депутат напомнил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении было постановление определить направления его доработки. Речь шла о запрете менять границы, сокращать площади особо охраняемых природных территорий. При этом право владеть землей должно касаться не только нацпарков.

«Было бы несправедливо, если бы мы решили проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков, а проблемы людей, которые живут в таких же поселках в границах соседней особо охраняемой природной территории — нет», — обратил внимание собеседник издания.

Поэтому, по его словам, было решено, что действие законопроекта должно распространяться на все населенные пункты на территориях любых особо охраняемых природных территорий, за исключением заказников.