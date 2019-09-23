Законность закрытия дела об убийстве Круга проверит прокуратура

Тверская прокуратура проверит, насколько законно закрыли уголовное дело об убийстве музыканта Михаила Круга. Его материалы пока еще так и не поступили в ведомство.

«В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору, законность и обоснованность которого им проверяется», — объяснила официальный представитель регионального Следственного комитета Валерия Павлова. Ее слова привело РИА «Новости».

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Как сообщили в прокуратуре, материалы уголовного дела, открытого в связи с убийством известного исполнителя, к ним пока не поступили. Об этом рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Рена Андрианова.

Популярный исполнитель городского и тюремного романса Михаил Круг был смертельно ранен в собственном доме 1 июля 2002 года. Через время стало известно имя убийцы: это один из членов банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Убийца ненадолго пережил свою жертву. Веселов был убит из мести другим членом банды, поклонником творчества Круга и другом исполнителя.