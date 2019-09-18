Законность приговора Устинову проверят 23 сентября

«Только что из суда поступило сообщение о том, что рассмотрение жалобы на приговор состоится в понедельник (23 сентября — прим. ред.), в 14.30», — заявил Чешков.

Турчак рассказал о доказательствах невиновности актера Устинова Подробнее

Тверской суд Москвы в понедельник, 16 сентября, приговорил Устинова к 3,5 года к колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании в центре Москвы 3 августа.

По материалам дела, на Пушкинской площади возле входа в метро старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, который «нарушал общественный порядок и являлся активным участником массовых беспорядков».

В деле говорится, что Лягин получил вывих плеча, так как актер при задержании сопротивлялся, после чего полицейский 20 дней пролежал в больнице.

В поддержку Устинова выступили его коллеги-актеры и ряд общественных лиц.Также за осужденного актера заступился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он написал, что на видеозаписи отчетливо видно, что «парень просто стоял возле метро».