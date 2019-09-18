  • Законность приговора Устинову проверят 23 сентября

    18 сентября 2019, 18:31

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Мосгорсуд проверит законность приговора актеру Павлу Устинову. Заседание состоится 23 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Дмитрия Чешкова.
    Законность приговора Устинову проверят 23 сентября

    «Только что из суда поступило сообщение о том, что рассмотрение жалобы на приговор состоится в понедельник (23 сентября — прим. ред.), в 14.30», — заявил Чешков.

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    Тверской суд Москвы в понедельник, 16 сентября, приговорил Устинова к 3,5 года к колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании в центре Москвы 3 августа.

    По материалам дела, на Пушкинской площади возле входа в метро старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, который «нарушал общественный порядок и являлся активным участником массовых беспорядков».

    В деле говорится, что Лягин получил вывих плеча, так как актер при задержании сопротивлялся, после чего полицейский 20 дней пролежал в больнице.

    В поддержку Устинова выступили его коллеги-актеры и ряд общественных лиц.Также за осужденного актера заступился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он написал, что на видеозаписи отчетливо видно, что «парень просто стоял возле метро».