Законность вступившего в силу в 2021 году регламента МВД, который вводит новые правила сдачи экзамена на водительские права, проверит Верховный суд. Об этом написал «Коммерсант».

Издание сообщило, что в суд обратился автоинструктор из Кемеровской области Борис Свидлер. Он решил оспорить пункты 175 и 179 административного регламента по приему экзаменов на права.

Исходя из нововведений, за дублирующими педалями учебного автомобиля должен находиться только инспектор ГИБДД. Представитель автошколы, который в основном и владеет учебным автомобилем, может находиться в салоне, но исключительно на заднем сиденье.

До нового регламента управлением могли заниматься инструкторы и владельцы автомобилей. Мужчина считает, что статус экзаменатора законодательно не урегулирован. Это значит, что в случае аварии во время экзамена ремонт машины будет оплачивать ее владелец, если не докажет, что право владения было передано иному лицу в установленном законом порядке, но для экзамена его не существует.

Представители региональных страховых служб сообщили, что страховка не покрывает такие ДТП и ремонт придется проводить собственнику за свой счет. Однако глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева считает, что вопрос ущерба в ДТП давно урегулирован и ответственность несет ученик, а ОСАГО покроет ущерб.

В новых правилах, вступивших в силу в апреле, также закрепили возможность присутствия наблюдателей в машине во время экзамена. Помимо представителей автошколы, в салон смогут сесть другие экзаменуемые и общественники.