Общество 18 августа 2023, 11:41 Законность добычи золота в России проверят по поручению генпрокурора Генпрокурор Краснов поручил проверить законность добычи золота в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Законность добычи и оборота драгоценных металлов в России проверят по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Об этом сообщила пресс-служба главного надзорного ведомства России.

Проверка исполнения законодательства направлена на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях, пояснили в Генпрокуратуре.

Реклама

Сотрудники ведомства оценят законность решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности.

Помимо этого, прокуроры проверят наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими условий лицензии.

Уделят внимание и соблюдению правил безопасного ведения работ, требований в области охраны окружающей среды, процесса консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.

Проверят и порядок распоряжения добытыми и произведенными драгметаллами, их ломом и отходами.