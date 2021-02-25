Заседание кавказского книжного клуба закончилось дракой

Во Владикавказе собрание членов книжного клуба завершилось дракой. Об этом сообщил литературный журнал Северной Осетии «Дарьял», который и организовал мероприятие.

Встреча клуба проходила 18 февраля. Там обсуждали два рассказа владикавказского автора Азамата Габуева — «Реваз» и «Аделина». В одном рассказывается том, как девушка ищет любовь на сайте знакомств, в другом — об отношении молодого человека с семьей и друзьями. События показаны на фоне патриархального быта.

«Будем пить домашнее вино или чай, есть фрукты и болтать о литературе», — говорилось в анонсе мероприятия. Автор должен был присутствовать по видеосвязи.

Позднее в Telegram-канале журнала «Дарьял» сообщили, что «последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом».

«Да, драка на книжном клубе это звучит как анекдот, но видимо настолько острые для нашего общества вопросы поднимает писатель Азамат Габуев», — добавили там.

Потасовка произошла из-за «несдержанности и агрессивности некоторых гостей клуба, их нежелания слушать и слышать других», отметил журнал.

Организаторы подчеркнули, что драка не была массовой: «Дрались один на один, по соображениям чести и за свои принципы».