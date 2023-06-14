Эксклюзив 14 июня 2023, 02:10 «Закон в регионах не исполняют». Депутат Колунов — о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Депутат ГД Колунов заявил об игнорировании запрета продажи вейпов подросткам в регионах

Читать 360tv в

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение норм закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в регионах. Член фракции «Единая Россия» и депутат ГД Сергей Колунов занялся такой проверкой и выявил ряд нарушений.

«Недавно сам убедился в том, что, к сожалению, принятый нами закон в регионах не исполняют. В рамках региональной недели вместе с „Молодой Гвардией Единой России“ мы проверили магазины на соблюдение запрета продажи вейпов несовершеннолетним, а также на ограничение оборота электронных сигарет и кальянов. Нарушения зафиксировали во всех 10 магазинах, в которых провели „контрольную“ закупку», — заявил Колунов.

Депутат отметил, что почти во всех точках до сих пор не убрали с открытых витрин вейпы. Только в двух магазинах спросили документы при их продаже. По мнению политика, игнорирование закона, направленного на ограничение потребления вейпов подростками, является вопиющим нарушением.

Он напомнил, что многие из ограничений продажи действуют уже не первый месяц. Еще с 9 мая введен полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, также в несколько раз увеличены штрафы за реализацию торговли табачной продукции и электронных сигарет подросткам.

«С 1 июня приобрести вейпы и кальяны можно только в магазинах и торговых точках. Кроме того, вейпы и устройства для них должны быть убраны с открытых витрин, по аналогии сигаретами», — заявил Колунов.

Депутат подчеркнул, что результаты своей проверки направит коллегам из профильных комитетов Госдумы, которые подготовят обращение к правительству России.