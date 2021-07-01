Закон об усилении ответственности за нетрезвую езду прокомментировали в Госдуме

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, новый закон, увеличивающий до трех лет лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде, крайне важен. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Таким образом, считает Афонский, можно раз и навсегда поставить запрет на пьянство за рулем. Ведь далеко не все понимают, что управлять автомобилем под действием алкоголя, значит представлять угрозу другим людям.

Политик отметил, что этот закон является очень правильным и нужным, а также отвечает запросу гражданского общества.