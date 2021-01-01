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    01 января 2021, 03:31

    Закон об удаленной работе вступил в силу

    Кирилл Фролов

    С 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. В документе закреплено сохранение зарплаты при выходе на удаленку.
    Закон об удаленной работе вступил в силу

    Также прописана обязанность руководителя обеспечить работника все необходимым для работы из дома.

    Законом предусмотрено три вида удаленной работы:

    — постоянная дистанционная (удаленная) работа (сотрудник постоянно работает вне территории работодателя);

    — временная,

    — комбинированная (совмещение удаленной и очной работы).

    Для перевода работника на удаленку руководитель должен с ним договориться. При чрезвычайной ситуации перевод возможен без согласия сотрудника. Однако работодатель обязан обеспечить подчиненного необходимым оборудованием или возместить затраты на его покупку.

    Согласно закону, работодатель должен общаться с сотрудником в рабочее время. Общение в личное время сотрудника должно оплачиваться сверхурочно. Если обязанности работника после перехода на удаленку не изменились, то и зарплата не должна уменьшаться.

    Если сотрудник в течение двух рабочих дней не выходит на связь, его могут уволить.