Закон об удаленной работе вступил в силу

С 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. В документе закреплено сохранение зарплаты при выходе на удаленку.

Также прописана обязанность руководителя обеспечить работника все необходимым для работы из дома.

Законом предусмотрено три вида удаленной работы:

— постоянная дистанционная (удаленная) работа (сотрудник постоянно работает вне территории работодателя);

— временная,

— комбинированная (совмещение удаленной и очной работы).

Для перевода работника на удаленку руководитель должен с ним договориться. При чрезвычайной ситуации перевод возможен без согласия сотрудника. Однако работодатель обязан обеспечить подчиненного необходимым оборудованием или возместить затраты на его покупку.

Согласно закону, работодатель должен общаться с сотрудником в рабочее время. Общение в личное время сотрудника должно оплачиваться сверхурочно. Если обязанности работника после перехода на удаленку не изменились, то и зарплата не должна уменьшаться.

Если сотрудник в течение двух рабочих дней не выходит на связь, его могут уволить.