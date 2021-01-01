Закон об удаленной работе вступил в силу
Также прописана обязанность руководителя обеспечить работника все необходимым для работы из дома.
Законом предусмотрено три вида удаленной работы:
— постоянная дистанционная (удаленная) работа (сотрудник постоянно работает вне территории работодателя);
— временная,
— комбинированная (совмещение удаленной и очной работы).
Для перевода работника на удаленку руководитель должен с ним договориться. При чрезвычайной ситуации перевод возможен без согласия сотрудника. Однако работодатель обязан обеспечить подчиненного необходимым оборудованием или возместить затраты на его покупку.
Согласно закону, работодатель должен общаться с сотрудником в рабочее время. Общение в личное время сотрудника должно оплачиваться сверхурочно. Если обязанности работника после перехода на удаленку не изменились, то и зарплата не должна уменьшаться.
Если сотрудник в течение двух рабочих дней не выходит на связь, его могут уволить.