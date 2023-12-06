Важное 06 декабря 2023, 12:47 Закон об ограничении использования телефонов в школе одобрили в Госдуме Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школе РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В тексте документа указали, что использование смартфонов запрещено во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой здоровью или жизни.

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Инициативу на рассмотрение в Госдуму внесла в октябре группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой.

Ранее она отмечала, что ученики школ могут использовать финтес-браслеты. При этом парламентарий уточняла, что руководство конкретных школ само решит, как реализовать на практике запрет на использование смартфонов.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков напоминал, что ученики на уроках должны соблюдать правила поведения и дисциплину.

Член комитета Госдумы по науке и образованию Олег Смолин заявлял «360», что эту инициативу поддержали многие преподаватели.