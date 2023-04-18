Общество 18 апреля 2023, 12:52 Закон об иноагентах предложили дополнить новым ограничением Глава комиссии ГД Пискарев предложил лишить иноагентов имущественной поддержки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства обсудит запрет иноагентам получать не только финансовую, но и имущественную господдержку, а также расширение полномочий Минюста России по контролю над соблюдением законодательства. Председатель комиссии Василий Пискарев объявил об этом журналистам, сообщил «Интерфакс».

Заседание запланировали 18 апреля. На нем рассмотрят новое ограничение для лиц из реестра иноагентов. По действующим правилам они не имеют права на финансовую помощь от государства, но авторы законопроекта призвали ввести запрет и на имущественную поддержку.

Реклама

Кроме того, Госдуме предложили наделить Минюст дополнительными полномочиями — он сможет не только контролировать деятельность самих иноагентов, но и в целом соблюдение связанного с ними законодательства. Василий Пискарев привел пример — в случае принятия закона, министерству разрешат выносить предупреждение тем, кто своими действиями или бездействием позволит иноагенту нарушить запрет.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать народную артистку Лию Ахеджакову иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за госизмену и публичную дискредитацию действий российской армии.