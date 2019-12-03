Закон об электронных трудовых книжках прокомментировали в Совфеде

Также политик отметил, что нововведение «своевременно и современно».

«Такой закон, честно говоря, давно назревал… Мы за то, чтобы на электронных носителях была возможность записать всю трудовую историю. Кто желает получить выписку на бумажном носителе — пожалуйста, это всегда можно сделать», —сказал парламентарий.

С 2020 года в России начнут пользоваться электронными трудовыми книжками. Соответствующий закон приняла Госдума.

Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести привычные трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Все остальным книжки выдадут на руки. Все новые сведения будут хранить в электронном виде.