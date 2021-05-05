Закон о защите силовиков предложили изменить и установить единообразные подходы к обеспечению мер госзащиты. Проект разработали депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к документу депутаты написали, что в отношении сотрудников и военнослужащих МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) в рамках закона установлены обязательные дополнительные требования, которые необходимы для применения мер государственной защиты. Получается, что это ставит их в неравное положение с сотрудниками и военнослужащими других правоохранительных и силовых структур, уточнило Ura.ru.

Если закон будет принят, то он установит единообразные подходы к обеспечению мер госзащиты сотрудников и военнослужащих всех правоохранительных и силовых структур.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, о приоритете детей силовиков при зачислении в профильные вузы. Родители должны иметь стаж службы 20 лет и более. Приоритет будет получен при условии успешного прохождения вступительных испытаний.