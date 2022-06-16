Закон о защите прав потребителей предложили изменить

Чтобы защитить добросовестные компании, которые по объективным причинам не могут вовремя оказать ту или иную услугу клиенту из-за нарушений в логистике и поставках, в закон о защите прав- потребителей могут внести корректировки. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.

«В последнее время усложнились международные поставки, логистические цепочки нарушены, сроки поставок по контрактам зачастую непредсказуемы. В связи с этим нарушились условия обслуживания, доставки и обмена товара», — пояснил он.

Сенаторы предлагают наложить мораторий на три статьи закона — 19,20 и 21. Они касаются сроков предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара, устранения недостатков и замены товара ненадлежащего качества. Компании все равно должны будут выполнять свои обязательства, но у них будет на это больше времени, если товар отсутствует на складе по объективным причинам.

Законопроект направили в правительство для заключения.