Закон о запрете суррогатного материнства «на экспорт» спасет врачей от тюрьмы

Запрет на суррогатное материнство для иностранцев позволит убрать недостатки действующего законодательства. Так считает председатель совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Екатерина Померанцева, сообщило Daily Storm.

В частности, нововведение устранит возможность приравнивать действия врачей к торговле людьми.

«Принятие любого закона, который упорядочит деятельность в области суррогатного материнства, является благом с той точки зрения, что сейчас, из-за сложившихся недостатков в действующем законодательстве, Следственный комитет получил возможность трактовать действия врачей как торговлю людьми», — заявила Померанцева.

Из-за недоработок в законе люди, помогавшие бесплодным супругам, попали в СИЗО. Однако с принятием новых поправок врачи больше не будут оказываться за решеткой, а осужденные медики получат шанс выйти на свободу.

«Когда врачи занимаются репродукцией, они помогают людям преодолеть бесплодие и родить детей. И признавать такую практику — торговлей людьми, это юридический абсурд», — добавила представительница Ассоциации репродукции.

Она добавила, что закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев сильно не отразится на индустрии в коммерческом плане. По ее словам, заказы от пар из-за рубежа поступают реже, чем от соотечественников.