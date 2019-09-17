Закон о запрете маленьких баров в жилых домах назвали «бредовым»

«Ъ»: маленькие бары в жилых домах предложили запретить Подробнее

«Это бредовый закон, который чреват закрытием примерно десяти тысяч предприятий малого бизнеса и [увольнением] десятков тысяч занятых в них людей», — сказал Жаворонков, выразив надежду, что закон отложат или изменят ко второму чтению.

Он напомнил, что маленькие заведения решили закрыть в России из-за шума, который они производят. Однако Россия — страна многоквартирных домов, значительная часть таких заведений расположена в жилых районах из-за советской застройки.

В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с сайтом RT предложил передать инициативу по ограничению таких заведений регионам или муниципальным образованиям. По его словам, на месте виднее, какие заведения стоит закрывать, и где стоит вводить запрет на продажу алкоголя. При этом в некоторых местах просто нет других помещений, кроме жилых домов.

«Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале… Люди везде себя ведут по-разному, в некоторых местах просто нет помещений <...> Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», — заявил Шапкин.