  • Закон о запрете маленьких баров в жилых домах назвали «бредовым»

    17 сентября 2019, 11:15

    Ольга Чеснокова

    Закон о запрете на продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, оставит без работы тысячи россиян. Об этом в интервью агентству Ura.ru сообщил старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
    Закон о запрете маленьких баров в жилых домах назвали «бредовым»

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    «Это бредовый закон, который чреват закрытием примерно десяти тысяч предприятий малого бизнеса и [увольнением] десятков тысяч занятых в них людей», — сказал Жаворонков, выразив надежду, что закон отложат или изменят ко второму чтению.

    Он напомнил, что маленькие заведения решили закрыть в России из-за шума, который они производят. Однако Россия — страна многоквартирных домов, значительная часть таких заведений расположена в жилых районах из-за советской застройки.

    В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с сайтом RT предложил передать инициативу по ограничению таких заведений регионам или муниципальным образованиям. По его словам, на месте виднее, какие заведения стоит закрывать, и где стоит вводить запрет на продажу алкоголя. При этом в некоторых местах просто нет других помещений, кроме жилых домов.

    «Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале… Люди везде себя ведут по-разному, в некоторых местах просто нет помещений <...> Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», — заявил Шапкин.