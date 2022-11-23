Общество 23 ноября 2022, 20:14 Закон о заморозке накопительной части пенсии приняли в России Госдума приняла в третьем чтении закон о заморозке накопительной части пенсий до 2025 года

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Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект на рассмотрение нижней палатой парламента внес кабмин 28 сентября. В пояснительной записке к документу указано, что отправленные в 2014-2024 годах на обязательное пенсионное страхование взносы учитываются, исходя из размера индивидуальной части тарифа.

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В кабмине пояснили, что такая мера прилично сокращает «объем трансферта на обязательное пенсионное страхование», который передается из федерального бюджета в Пенсионный фонд России.

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«Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — отметили в документе.

Российское правительство накануне внесло изменения в закон о льготных пенсиях для призывников в ходе частичной мобилизации и участников боевых действий. В документе перечислены периоды службы, дающие право на получение льгот.