Закон «О цифровых финансовых активах»: РСПП попросил поддержки Мишустина

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность поддержки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» Госдумой в весенней сессии 2020 года. Письмо с обращением подписали глава Союза Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие в весеннюю сессию закона о ЦФА (со сроком его вступления в силу через 6 месяцев с даты принятия) позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для посткризисного восстановления и дальнейшего экономического развития», — говорится в обращении.

Сегодня, по мнению авторов письма, «бизнес вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам». Этот мощный и уникальный цифровой тренд не должен быть утерян, уверены в РСПП. Если закон будет принят, цифровизация активов станет не только поддержкой для бизнеса в период кризиса, но и новым инструментом для частных инвесторов. К примеру, появится возможность выпуска токенов — единицы стоимости товара, которую можно дробить. Это даст возможность приобретать различные активы по частям.

После принятия закона о ЦФА начнется формирование спроса на цифровые активы, считает Владимир Потанин. «Моя заинтересованность в этом вопросе объясняется отнюдь не только интересами „Норникеля“. Я скорее выступаю как представитель РСПП, отвечающий за эту сферу. „Норникель“ всегда способен продать свои металлы, это биржевой товар. У нас, как и других крупных компаний с хорошим кредитным рейтингом, нет проблем с доступом к ликвидности. По сути, для нас это вспомогательный инструмент, а для огромного количества российских предприятий самого разного масштаба может превратиться в основной инструмент, откроет огромные возможности», — подчеркнул Потанин. «Для экономики России это было бы очень важно, потому что мелкие и средние предприятия не имеют достаточного доступа к капиталу», — добавил он.

Источник, знакомый с ходом рассмотрения документа, подтвердил поступление письма в правительство, где цифровую повестку курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Документом занимается департамент информационных технологий правительства.

«Закон достаточно высокой степени согласованности, мы рассчитываем, что в весеннюю сессию, то есть после майских праздников, мы начнем его двигать в сторону принятия», — заявил Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также признает, что помощь премьер-министра может оказать необходимую поддержку для принятия закона в короткие сроки.

«Мы видим положительные примеры других стран, которые значительно продвинулись в регулировании цифровых активов», — отмечает Яков Баринский, финдиректор Qiwi Blockchain Тесhnologies и руководитель первого в России криптоинвестбанка Hash. Легализация токенов, привязанных к стоимости товаров, по его словам, изменит структуру сделок и инфраструктуру бизнеса: удешевит цепочку приобретения товаров и услуг, снимет логистические издержки, обеспечив выгоду на всех этапах.