Закон о штрафах за выброшенных домашних животных внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ГД по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников.

Поправки предусмотрены в Кодекс об административных правонарушениях. Хозяина питомца, который выбросит свое животное на улицу, предлагается штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Если у человека нет возможности ухаживать за питомцем, его нужно отдать другому владельцу либо передать в приют.

Предполагалось, что штраф за выброшенного питомца для физлиц составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — 5–15 тысяч рублей, для юрлиц — 15–30 тысяч.

Проект поправок в КоАП поддержала правительственная комиссия.

Административное наказание планировалось установить и за жестокое обращение с животными. Обычных людей предлагалось штрафовать на 5–15 тысяч рублей, компании — на 50–100 тысяч. Сейчас за жестокое обращение с животными могут привлечь только к уголовной ответственности.