Закон о рыболовстве в Западной Сибири внесли в Госдуму
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания внесли в Госдуму законопроект о рыболовстве в Западной Сибири. Согласно ему, договоры о предоставлении участков для любительской ловли рыбы будут сохранены. Об этом сообщила «Парламентская газета».
В пояснительной записке сказано, что «договоры о предоставлении рыбопромысловых участков Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для организации любительского и спортивного рыболовства будут действовать до 31 декабря 2020 года».
Местные рыбаки беспокоятся по этому поводу. Причина в том, что отсутствие таких договоров может спровоцировать развитие браконьерства, которое будет трудно искоренить.