Общество 25 ноября 2023, 11:22 Закон о русском народе предложили принять в Госдуме Депутат Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе РИА «Новости»

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В России необходимо принять федеральный законопроект о русском народе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова привело РИА «Новости».

«Народ в России один, а наций — много. В русский народ входят все национальные группы. Сейчас мы используем выражение „многонациональный народ“, но я бы говорил: русский народ», — сказал Хамзаев.

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Парламентарий отметил, что во времена СССР присутствовало выражение о советском народе, однако затем началась игра слов.

«Для введения этого понятия в обиход общество созрело, необходима единая трактовка. Сегодня русский народ — это славяне, это народ Якутии, Удмуртии, Башкирии, Чечни, Татарстана и Дагестана. Иногда сами чиновники путают и неправильно интерпретируют, сужая понятие „русский“ искусственно», — добавил Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что по языкам всегда судили о народах.

«Мы в Дагестане говорим друг с другом на русском, например, кумык с даргинцем. За границей я — русский, в Москве — дагестанец, а в Дагестане — аварец», — заключил он.

Ранее Хамзаев предложил ввести термин «недружественный релокант» для россиян, покинувших страну по политическим причинам и выступивших с критикой в адрес властей.