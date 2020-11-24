Закон о реформе ОМС приняли в Госдуме

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ сократит объем расходов на ведение дел (РВД) страховщиков. Частные страховые компании больше не будут работать с федеральными медучреждениями.

Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента в сентябре 2020 года. Новый закон подразумевает снижение объема РВД до уровня не менее 0,8 и не более 1,1%.

Из системы уйдут и частные страховщики. Федеральный фонд ОМС теперь будет финансировать медицинскую помощь в федеральных клиниках. Этот фонд проконтролирует объемы, сроки, качество медицинской помощи людям. Он возьмет на себя обязанности разбираться, если здоровью застрахованного причинят вред.

«В составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 миллиарда рублей. А страховщиком в таких случаях будет не страховая компания, а федеральный фонд ОМС», — сообщил сайт Госдумы.

Реформа позволит к 2023 году высвободить около 6,8 миллиарда рублей, которые направят на реализацию территориальных программ ОМС. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.