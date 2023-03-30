Общество 30 марта 2023, 02:58 Закон о раннем выходе на пенсию многодетных отцов подготовят в Госдуме Депутат Спиридонов предложил подготовить закон о раннем выходе на пенсию многодетных отцов Pxhere

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В России готовится законопроект о раннем выходе на заслуженный отдых отцов, которые воспитывают трех и более детей. Как сообщили «Известия», им на три года хотят снизить пенсионный возраст.

В Госдуму документ внесет депутат Александр Спиридонов. По его словам, цель инициативы — симметричное смягчение возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин.

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Законопроект обсудят в межфракционной группе. По мнению Спиридонова, особенно вызовет дискуссию вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Документ рассчитывают представить в нижнюю палату до конца весенней сессии.

«Подобные законы необходимо принимать с учетом разных мнений, основанных на опыте», — пояснил депутат.

Указанной категории россиян документом предлагается разрешить выход на заслуженный отдых на три года раньше положенного срока. Проект, как уточняется, будет касаться и тех отцов, у которых есть усыновленные дети.

В мае в России вступит в силу законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия до 2,8 миллиона рублей. Первое чтение поправок запланировано на конец марта, в апреле их должны утвердить.