Закон о психиатрической помощи предложили изменить в России

В России предложили внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, написал RT.

По ее словам, в нашей стране есть много пациентов с агрессивным поведением, которые нуждаются в контроле в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

Она считает, что закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» необходимо расширить с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний, при наличии которых будет введен контроль за подобными людьми.

«После внесения вышеуказанных изменений в закон в случае неявки больного на очередной назначенный лечащим врачом контрольный прием в его отношении будет применён розыск и принудительный привод в медучреждение — так же, как это сейчас установлено в отношении тех психически больных, социальная опасность которых уже установлена», — говорится в тексте письма, которое было направлено министру здравоохранения и главе комитета Госдумы по охране здоровья.