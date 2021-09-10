Закон о профилактике семейно-бытового насилия снова раскритиковали в РПЦ

Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия может привести к злоупотреблениям и случаям изъятия детей из семьи. В Русской православной церкви и семейном сообществе выступили против принятия документа.

Позицию РПЦ озвучил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов). Его слова привел ТАСС.

«Наиболее болезненно в этом контексте остается изъятие детей органами опеки из семьи. Более массовый характер приобретают случаи, когда изъятие осуществляются по причине финансового положения семей, то есть, фактически, бедность является приговором», — сказал священнослужитель.

Иерей Федор подчеркнул, что принятие закона о семейно-бытовом насилии ситуацию только усугубит: в документ вводит категории психологического и экономического насилия.

«В каждом регионе будет своя правоприменительная практика, будут нарушены базовые права и принципы равенства всех граждан, и мы можем подучить массово почву для злоупотреблений», — заметил Лукьянов.

В РПЦ уже заявляли, что церковь против всяческого вмешательства в дела семьи извне. Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» она не поддержала. Документ впервые разместили на сайте Совета Федерации в ноябре 2019 года и планировали внести в Госдуму до конца января 2020-го.