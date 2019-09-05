Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Минфин не одобрил запрет продажи алкоголя до 21 годаПодробнее
«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Сейчас алкоголь могут купить только те граждане, которые достигли 18 лет. Скворцова отметила, что увеличение возраста до 21 года одобряют 70% россиян. Такой процент удалось установить благодаря проведенному опросу. Кроме того, новый закон поддерживает не только население, но и депутаты Госдумы, члены Совфеда, а также МВД и различные министерства.
Министр добавила, что ввести такое изменение необходимо, так как именно в возрасте от 14 до 20 лет активнее всего формируются внутренние органы и системы человека.
«Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — сказала Скворцова.
В мае 2019 года Министерство здравоохранения предложило обсудить новый законопроект, согласно которому граждане до 21 года не должны иметь права покупать алкогольные напитки крепче 16,5%.