Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года. Такое заявление сделала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Сейчас алкоголь могут купить только те граждане, которые достигли 18 лет. Скворцова отметила, что увеличение возраста до 21 года одобряют 70% россиян. Такой процент удалось установить благодаря проведенному опросу. Кроме того, новый закон поддерживает не только население, но и депутаты Госдумы, члены Совфеда, а также МВД и различные министерства.

Министр добавила, что ввести такое изменение необходимо, так как именно в возрасте от 14 до 20 лет активнее всего формируются внутренние органы и системы человека.

«Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — сказала Скворцова.

В мае 2019 года Министерство здравоохранения предложило обсудить новый законопроект, согласно которому граждане до 21 года не должны иметь права покупать алкогольные напитки крепче 16,5%.