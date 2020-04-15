Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к лету

По его словам, над законопроектом начали работать после поручения президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года. Глава государства указал, что медиков следует обеспечить служебным жильем, которое потом можно будет оформить в собственность.

В связи с распространением пандемии коронавируса нового типа Россия столкнулась с нехваткой медработников и сотрудников скорой помощи. Из-за этого такой законопроект становится как никогда актуальным.

Пока по российским законам переход служебной недвижимости в частные руки запрещен. Законопроект поможет решить проблему нехватки врачей и в маленьких городах и селах, так как программы «Земской доктор» для этого недостаточно.

Ранее правительство РФ распорядилось о создании специального фонда для выплаты премии врачам, которые ухаживают за пациентами, больными COVID-19.