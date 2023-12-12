Общество 12 декабря 2023, 17:46 Закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО утвердили в России Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве для участников спецоперации РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения». Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предполагает предоставление участникам специальной операции и членам их семей права на приоритетное трудоустройство. Документ определяет экономические, организационные и правовые основы государственной политики в сфере занятости населения и контроля за соблюдением законодательства.

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Также закон определяет категорию граждан, которые столкнулись с трудностями в поисках работы. Для получения статуса безработного нужно будет согласовать индивидуальный план, предложенный сотрудниками службы занятости, уточнили в тексте документа.

Порядка 60 ветеранов СВО ранее обратились в подмосковный фонд «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве. Некоторые из них пройдут обучение и вернутся в зону спецоперации управлять беспилотниками.