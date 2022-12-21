Общество 21 декабря 2022, 11:25 Закон о пожизненном сроке за диверсии приняли в третьем чтении Госдума приняла закон о пожизненном сроке за совершение диверсий РИА «Новости»

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за диверсии. Авторами инициативы выступили более 380 депутатов.

«Это принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявлял ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

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Виновным в склонении, вербовке и другом вовлечении в диверсионную деятельность будет грозить тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Такая же мера наказания предусмотрена и за спонсирование диверсий и обучение для их совершения.

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Пожизненный срок грозит и за создание диверсионного сообщества. За участие в нем вводят ответственность в виде лишения свободы срок до 10 лет. За пособничество в совершении таких актов срок заключения составит от 10 до 20 лет.