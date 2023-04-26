26 апреля 2023, 23:30
Закон о повышении страхового покрытия пенсий одобрили в России
Совет Федерации одобрил закон об увеличении страхового покрытия пенсий до 2,8 млн рублей
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза — до 2,8 миллиона рублей. Его подготовили в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Закон, который вступил в силу 1 января 2023 года, контролирует права граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 1,4 миллиона рублей.
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Для гарантирования сохранности вложений россиян в добровольные пенсионные накопления российский лидер предложил увеличить сумму в два раза. Теперь она составляет 2,8 миллиона рублей. Это возмещение выплачивается за счет Фонда гарантирования пенсионных резервов из ежегодных гарантийных взносов негосударственных пенсионных фондов.
Ранее в Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий сокращение требований для получения гражданства России для некоторых категорий иностранцев. Законопроектом предусмотрено упрощенное оформление российского гражданства более чем для 20 категорий лиц.
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