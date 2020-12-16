Закон о переходе Волгоградской области на московское время одобрили в Совфеде

Уточняется, что Волгоградская область исключается из третьей часовой зоны. Теперь регион будет относится ко второй часовой зоне со столичным временем, пишет «Аргументы и Факты».

Волгоградская область перешла на местное время 28 октября 2018 года. Весной нынешнего года среди местных жителей провели опрос о переводе на московское время. 65% респондентов поддержали предложение. Проголосовали против порядка 34% добровольцев.