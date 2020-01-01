Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в России

В России с 1 января вступил в силу закон, который позволяет перейти на электронные трудовые книжки. Каждый работник до конца года должен написать заявление, чтобы сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Согласно закону, сотрудники будут иметь право запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумаге, так и в электронном формате. Эти сведения, кроме того, можно будет получить в МФЦ и Пенсионном фонде России, а также на портале «Госуслуги» в электронной форме, напомнил ТАСС.

Работодатели должны до конца года проинформировать сотрудников о введении электронных книжек, чтобы они сделали выбор между носителями. В документе отмечается, что если сотрудник по какой-то причине не сделал этот выбор в 2020-м, то это право сохранится у него и после. Что касается новых сотрудников, то с 2021 года в России будут вестись для них только электронные трудовые книжки.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее объяснял, что с введением закона работодатели должны будут ежемесячно предоставлять информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в ПФР электронно. Там должны быть указаны сведения о приеме на работу, увольнении и любых изменениях внутри организации, например, о повышении человека.