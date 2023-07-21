Общество 21 июля 2023, 11:10 Закон о налогообложении для работающих из-за границы приняли в Госдуме Госдума в третьем чтении приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы РИА «Новости»

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Законопроект о налогообложении для работающих из-за границы приняли в окончательном, третьем чтении в Государственной думе. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Работники, которые трудятся на отечественные компании по договорам ГПХ или трудовым договорам из-за рубежа, будут платить подоходный налог в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. При высоком официальном доходе НДФЛ вырастет до 15%.

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Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов объяснял ТАСС, что при работе над документом законотворцы решили задачу с налогообложением работников, трудящихся по трудовым договорам и контрактам гражданско-правового характера.

Ранее министерство финансов предложило ввести отдельный налог на доход блогеров, публикующих контент для зарубежных соцсетей и проживающих за пределами России.