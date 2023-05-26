Общество 26 мая 2023, 13:05 Закон о наказании за жестокие интернет-трансляции предложили ввести в России Депутат Артем Ткачев: сами штрафы должны быть высокими

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Депутаты Госдумы, кабмин и правоохранительные органы выступили за разработку законопроекта о наказании за жестокие интернет-трансляции. Авторы таких стримов должны нести административную ответственность, а жертвы издевательств — быть переданы под защиту прокуратуры, написала «Парламентская газета».

Как рассказал журналистам первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артем Ткачев, законопроект находится в высокой степени готовности.

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«Сами штрафы, на наш взгляд, должны быть высокими. Поскольку треш-стриминги зачастую пользуются большой популярностью и приносят своим создателям хороший доход», — добавил парламентарий.

Касательно штрафов, можно о говорить о сумме в 100 тысяч рублей минимум, добавил Ткачев.