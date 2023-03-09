Общество 09 марта 2023, 16:58 Закон о мигрантах предложили пересмотреть в Профсоюзе

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Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов в разговоре с ИА НСН заявил, что Россия должна не проводить амнистии для иностранцев, а создать для них приемлемые условия пребывания в стране.

«Корни депортации растут от невозможности трудовым мигрантам выполнить требования миграционного законодательства. В первую очередь это касается пункта, что у каждого мигранта должна быть принимающая сторона на территории России», — объяснил Каримов.

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Он добавил, что мигрант не может самостоятельно встать на миграционный учет, это должна сделать принимающая сторона. Однако в последнее время москвичи не спешат прописывать у себя кого-то из-за нежелания платить налоги с дополнительных доходов.

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Сообщается, что в 2019 году МВД или ФСБ не разрешили въезд в Россию 170-175 тысячам иностранных граждан. Кроме того, решение о выдворении было принято в отношении 173 тысяч человек.