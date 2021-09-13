Закон о маткапитале для отцов прокомментировали в «Совете матерей»

Министерство труда разработало поправки в закон о маткапитале, в которых говорится, что на эту выплату смогут претендовать отцы детей, рожденных от суррогатных матерей. Последствия нового законопроекта прокомментировала руководитель общественного объединения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, написал «Ридус».

По ее словам, это очень хорошая новость. В некоторых городах России люди пытаются обналичить маткапитал. Когда у них нет возможности официально воспользоваться им, они начинают идти на такие обходные меры. Очень хорошо, что законопроект расширяется, в том числе, в сторону отцов, отметила Бруцкая.

Исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов считает, что, если к суррогатному материнству прибегает семейная пара по медицинским показаниям, тогда проблемы нет. В других случаях могут возникнуть «моральные противоречия против традиционных ценностей».

В законопроекте также указано, что, если ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал будет невозможно.