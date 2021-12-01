Закон о маткапитале для отцов при суррогатном рождении поступил в Госдуму

В Госдуму поступил законопроект, дающий возможность отцам, у которых родились дети от суррогатной матери, получать материнский капитал. При этом они должны вступить в брак. Согласно опросу, большинство россиян поддержали такое право.

Законопроект о праве на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей был внесен в Государственную думу, сообщил ТАСС.

Согласно данному акту, на маткапитал получат право отцы, вступившие при этом в брак и воспитывающие таких детей вместе с усыновившей их женой.

До этого данный законопроект был одобрен правительственной комиссией.

Ранее сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснялось, как жители России относятся к данной инициативе. Большинство россиян поддержали нововведение, считая, что на выплаты могут претендовать разные семьи, вне зависимости от пола и состава.

При этом 22% опрошенных выступили против нового закона. По их мнению, суррогатное материнство является слишком дорогостоящей услугой, из-за чего у мужчины должны быть деньги на содержание ребенка.