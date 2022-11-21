Общество 21 ноября 2022, 13:22 Закон об ЛГБТ предложили дополнить запретом информации о смене пола Депутаты Госдумы рекомендовали принять во втором чтении закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал распространить запрет пропаганды ЛГБТ на информацию о смене пола и принять законопроект во втором чтении. Об этом написал ТАСС.

Депутаты обсудили законопроект о штрафах, то есть изменениях в статью 6.21 Кодекса России об административных правонарушениях. Они подготовили 22 поправки к той версии документа, которую уже приняли в первом чтении, и предложили распространить действие статьи на пропаганду смены пола.

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Суммы штрафов оставили теми же. За пропаганду нетрадиционных отношений предложили штрафовать нарушителей на суму от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

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В первом чтении законопроект одобрили в октябре. Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко предупредил, что после того, как он вступит в силу, запрет скажется на работе сайтов, приложений, онлайн-кинотеатров и операторов связи.