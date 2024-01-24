Общество 24 января 2024, 14:16 Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ приняли в первом чтении ГД приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС России РИА «Новости»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

За принятие проекта проголосовали 395 депутатов. Документ предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за преступления против безопасности России.

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«Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно», — отметил председатель.

Володин указал, что принятое решение должно остановить тех, кто оскорбляет россиян и солдат ВС РФ, поддерживает нацистов. Находясь за границей и продолжая сдавать в аренду свою недвижимость, они надеются, что правосудие до них не дотянется. Однако новый закон может это изменить.

Законопроект, предусматривающий лишение имущества за фейки о ВС РФ и призывы к деятельности против государства, если эта деятельность совершена из корыстных побуждений, разработали депутаты Госдумы. Изменения авторы инициативы предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Документ поможет решить вопрос о наказании в том числе деятелей культуры, которые льют грязь на свою страну и оскорбляют участников спецоперации. Закон концептуально поддержали Следственный комитет России, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Однако ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ не повлияет на релокантов. Он также заметил, что инициатива предполагает изъятие того имущества, которое использовали при правонарушении.