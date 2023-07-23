Общество 23 июля 2023, 09:22 Закон о госномерах для самокатов начали разрабатывать в Госдуме Депутат Сипягин сообщил о разработке законопроекта о госномерах для электросамокатов «ВКонтакте»

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Законодательные изменения использования электросамокатов, в том числе введение на них номерных знаков, начали разрабатывать в Госдуме. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Владимир Сипягин.

По его словам, необходимо полностью исключить передвижение по городским дорогам общего пользования любых средств индивидуального передвижения на собственной тяге, способных развить скорость свыше пяти километров в час.

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«Сюда относятся моноколеса, электросамокаты и прочие электрогаджеты. Также следует принять презумпцию виновности водителя любого средства, способного ехать свыше 10 километров в час, в случае столкновения с пешеходом на зебре или тротуаре», — отметил парламентарий.

Также Сипягин подчеркнул, что в настоящее время ситуация находится на развилке, а число аварий с электросамокатами не снижается.

«Либо мы откажемся от такого транспорта полностью, как в Барселоне, Шанхае или Сингапуре, либо сумеем интегрировать его в городскую среду», — добавил парламентарий.

Ранее идею ввести госномера на электросамокаты в беседе с «360» озвучил юрист Дмитрий Славнов.