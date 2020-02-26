Закон о «Городе трудовой доблести» поддержали в Совфеде

По закону, звание «Города трудовой доблести» планируют давать тем городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Помимо названия, появится также стела с изображением герба города и текстом указа президента.

«Представьте себе, что за несколько месяцев эвакуировали предприятия, миллионы людей, которые на них трудились, оборудование. Их перевезли в безопасные места, чтобы промышленность продолжала работать. Это трудовой подвиг народа, и он, конечно, должен быть прославлен», — подчеркнула член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко.

Она уточнила, что вручение почетных званий поможет сохранить память о героических подвигах городов.

«Это и шаг по сохранению памяти для тех людей, которые живут в этих городах. Ведь подрастает молодое поколение. Оно, конечно, должно знать, почему город носит такое имя, что здесь было, какие были предприятия. Речь-то даже идет не о самом городе, а о людях, которые своим беззаветным трудом ковали победу, — добавила депутат. — Безусловно, все, что сейчас делается для того, чтобы сохранить нашу историю, историческую правду, — это все очень правильно», — резюмировала Савченко.

Ранее закон о введении звания «Город трудовой доблести» приняли во втором чтении.