Закон о единой электронной визе для иностранцев приняли в Госдуме

Депутаты нижней палаты российского парламента в третьем чтении приняли закон о единых электронных визах для иностранцев. Если документ одобрят сенаторы и президент, то визы нового типа будут выдавать с 1 января 2021 года.

Согласно закону, виза нового образца будет одноразовой. Ее срок действия составит два месяца, а срок пребывания в России по ней ограничен 16 днями с момента пересечения границы. Оформить ее можно будет без лишней волокиты в течение четырех дней. Документ и стадии его принятия опубликовал сайт Госдумы в разделе «Система обеспечения законодательной деятельности».

Выдавать новую электронную визу будут иностранцам, которые пожелают приехать в Россию в качестве туристов, с гостевым или деловым визитом. Ее смогут получить граждане других государств для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Электронные визы иностранца уже выдают в России с 2017 года. Сначала проект запустили в ДФО, затем в Калининградской области. С октября 2019 года к нему подключились Санкт-Петербург и Ленинградская область. Новый закон предусматривает визу единого образца для всех приезжающих из-за рубежа.